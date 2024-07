Il conte Marco Celio Passi è morto la scorsa notte in un incidente in barca nei pressi dell'isola di Sacca Fisola, nella laguna di Venezia

É il conte Marco Celio Passi, 44 anni, pro cancelliere dell’Ordine di Malta, la persona deceduta la scorsa notte in un incidente nautico avvenuto nella laguna di Venezia.

H2: incidente nella laguna di Venezia: chi era la vittima

Nell’incidente ha perso la vita Marco Celio Passi, 44 anni, esponente di spicco dell’aristocrazia italiana. Noto per il suo ruolo di pro-cancelliere del Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, era una figura di rilievo nell’alta nobiltà. La storia della sua famiglia affonda le radici addirittura nel 1300, quando fu coinvolta nella mediazione di pace tra guelfi e ghibellini nella zona del bergamasco. Il conte era inoltre cugino di Gian Luca Passi de Preposulo, che nel 2017 ha sposato l’attrice americana Jessica Chastain, protagonista di Molly’s Game.

Incidente a Venezia: una vittima

La tragedia si è consumata nei pressi dell’isola di Sacca Fisola. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione su cui viaggiava l’uomo ha urtato violentemente contro una briccola. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un errore di manovra o un guasto al motore che ha portato allo schianto contro il palo da ormeggio. A bordo si trovava anche una donna di 42 anni di origine francese, che è rimasta gravemente ferita.

La dinamica dello scontro

I soccorsi sono stati allertati per una barca alla deriva che girava su sé stessa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due autopompe lagunari, una motobarca e i sommozzatori arrivati da Vicenza. Dopo essere saliti a bordo dell’imbarcazione, hanno trovato le due persone e avviato immediatamente le operazioni di recupero. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale con un’idroambulanza, riportando fratture multiple agli arti inferiori e al bacino.

Indagano gli inquirenti

Le forze dell’ordine e la capitaneria di porto sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per il momento si esclude il coinvolgimento di altre imbarcazioni. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 2 del mattino.