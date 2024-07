Un terribile incidente stradale si è verificato sull’A1, tra Parma e Piacenza. Un autotrasportatore di 44 anni è morto nello schianto.

Incidente sull’A1, tir esce di strada e si ribalta nella scarpata: morto 44enne

Un autotrasportatore di 44 anni ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 10 luglio, sull’A1, tra Parma e Piacenza. L’uomo, originario di Pescara, è uscito di strada con il suo tir e si è ribaltato nella scarpata vicino all’autostrada. Purtroppo l’incidente è stato fatale.

Incidente sull’A1: la dinamica

Il 44enne stava viaggiando in direzione Bologna quando, nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato nella scarpata. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia. La strada è rimasta parzialmente chiusa per ore e molti automobilisti sono stati dirottati su percorsi alternativi.