Il corpo di un ragazzo di 21 anni è stato trovato privo di vita vicino alla sua automobile intorno alle 4 della notte fra ieri e oggi, sull’autostrada Brebemi, in direzione Brescia. Non è ancora chiaro che cosa sia successo al giovane, che sicuramente è stato vittima di un incidente stradale.

Incidente sull’autostrada Brebemi: cosa è successo

Prima un incidente stradale, poi la morte prematura. Questa è stata la notte tremenda di un ragazzo di 21 anni trovato morto sull’autostrada Brebemi, all’altezza di Calcio (Bergamo), mentre procedeva in direzione della città di Brescia. Forse la sua Polo è andata a schiantarsi in via autonoma contro il guardrail e lui è stato sbalzato fuori dall’auto. Ma questa non è l’unica ipotesi avanzata sul sinistro. Potrebbe anche essere accaduto che il giovane sia uscito per qualche motivo spontaneamente dall’auto e poi sia stato investito da un mezzo pesante che non si è fermato.

Incidente sull’autostrada Brebemi: morto 21enne bresciano

Sul posto sono giunti i medici del 118, ma nemmeno loro hanno potuto fare qualcosa per salvaguardare la vita del ragazzo. Al momento dell’arrivo dei sanitari, infatti, il 21enne era già morto. I carabinieri hanno avviato le indagini sul caso.