Un incidente inquietante al luna park di Ancona

Mercoledì pomeriggio, attorno alle 18, un incidente ha scosso il luna park natalizio allestito in piazza Pertini ad Ancona. Una giovane di 27 anni, di origine peruviana, è stata sbalzata fuori da una giostra a forma di gabbia, mentre il gioco iniziava a muoversi. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei presenti, generando preoccupazione e panico tra i visitatori.

Le cause dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa della rottura di alcuni lacci di sicurezza, progettati per mantenere i passeggeri al sicuro durante il funzionamento della giostra. Questo malfunzionamento ha portato la giovane a essere espulsa dalla struttura, provocando un grave trauma. La polizia locale è intervenuta prontamente per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’accaduto, mentre i vigili del fuoco hanno assistito nel circoscrivere l’area per garantire la sicurezza di tutti.

Le condizioni della giovane

Dopo l’incidente, la 27enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dalla Croce Rossa, con un codice di massima gravità. Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno rivelato che le sue condizioni non erano così gravi come inizialmente temuto. Dopo le cure necessarie, la giovane è stata dimessa e ora sta bene, un esito che ha alleviato le preoccupazioni di familiari e amici.

Misure di sicurezza e chiusura del luna park

In seguito all’incidente, la giostra coinvolta è stata immediatamente chiusa e posta sotto sequestro per consentire alle autorità di effettuare le necessarie verifiche. Questo episodio solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nei luna park, specialmente durante le festività, quando l’afflusso di visitatori è maggiore. È fondamentale che le strutture di intrattenimento garantiscano la massima sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.