Quattro camion sono stati coinvolti in un incidente a catena sull’autostrada A10 all’interno della galleria Del Monte, poco prima dell’uscita di Ventimiglia in direzione dell’Italia. Fortunatamente, non ci sono feriti gravi, ma solo danni ai veicoli pesanti. Sul luogo del sinistro sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il personale della Concessioni del Tirreno. La circolazione stradale ha subito gravi inconvenienti, con segnalazione di code e rallentamenti in direzione del confine. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e si stanno effettuando operazioni di ripristino della carreggiata.