Incidente fra due auto in via Innsbruck: un ferito grave

Incidente fra due auto in via Innsbruck: un ferito grave

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio, in via Innsbruck a Bolzano, nel tratto tra tra ponte Pié di Virgolo e ponte Campiglio. Due automobili si sono scontrate, tamponandosi: il conducente di uno dei due mezzi ha perso conoscenza ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Incidente fra due auto a Bolzano: un ferito grave

Erano circa le ore 18.30 di domenica 14 gennaio, quando in via Innsbruck un’automobile guidata da un 25enne si è scontrata con il veicolo che la precedeva all’altezza dell’Imbiss ‘Hazienda’, poco prima della rotonda. Il ragazzo, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere della sua auto privo di conoscenza dai vigili del fuoco, è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale. Il giovane ha riportato delle gravi lesioni, ma secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente fra due auto a Bolzano: gli altri coinvolti

Sull’automobile insieme al giovane era presente anche una ragazza, lei fortunatamente solo lievemente ferita. La passeggera del mezzo è stata comunque accompagnata in croce rossa al San Maurizio per tutti gli accertamenti del caso. L’automobilista dell’auto colpita è rimasto sostanzialmente illeso.