Giovanna Pedretti trovata morta: il suo locale era divenuto noto dopo una recensione polemica

Il suo locale era divenuto noto dopo la recensione fortemente critica di un cliente che lamentava la presenza di persone omosessuali e di un giovane in carrozzina. La titolare della pizzeria Giovanna Pedretti è stata ritrovata morta nel pomeriggio di domenica 14 gennaio nelle acque del fiume Lambro. Per il momento non si escluderebbe alcuna pista.

Giovanna Pedretti trovata morta sul fiume Lambro: l’appello ai soccorsi

Sul luogo dove si è consumato il dramma sono intervenuti i vigili del fuoco. Giunto inoltre anche il Pubblico Ministero designato della procura di Lodi. Posta in stato di sequestro la Fiat Panda che la donna avrebbe usato per raggiungere il posto. Non è chiaro cosa possa aver portato alla morte della donna anche se si starebbe ipotizzando un suicidio. Nelle ore precedenti alcuni utenti avevano contestato la recensione tanto da definirla “un’operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili”, rimbalzando infine anche sui media.

La recensione (poi tolta) e la risposta della titolare

L’autore della recensione, pur apprezzando la pizza e il dolce, non aveva gradito i suoi vicini di tavolo: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio”. La titolare aveva poi invitato il cliente a non tornare nel locale.