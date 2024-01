Francesco Spadoni, studente di 21 anni di Mirano ma iscritto al Politecnico di Torino è stato ritrovato morto nel suo appartamento da alcuni amici. Si indaga sulla causa del decesso.

Studente morto a Torino: lutto a Mirano

Mirano piange la scomparsa di Francesco Spadoni, studente di 21 anni del Politecnico di Torino, trovato morto nel suo appartamento nella città piemontese, dove viveva da solo.

Secondo quando racconta Don Artemio, parrocco di San Michele Arcangelo di Mirano, gli amici non sentendolo la mattina, avrebbero deciso di chiamarlo per poi bussare alla sua porta, ma non avendo avuto risposta, hanno deciso di chiamare i Vigili del Fuoco che una volta entrati hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo, disteso sul letto.

Francesco era ripartito poco dopo le vacanze di Natale, per riprendere gli studi a Torino . “Sono stato da loro e non ci si capacita mai di come possano accadere questi episodi. Sembra che ultimamente accadano soltanto tragedie terribili”, così ha commentato Don Artemio.

Le indagini

I carabinieri di Torino hanno aperto un’indagine per scoprire le cause del decesso del ragazzo. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, così come quella del malore improvviso, ma solo ulteriori accertamenti e l’autopsia potranno fare luce su quanto accaduto.

Intanto tutta la comunità di Mirano si è stretta attorno a mamma Lucia, papà Luca, al fratello, ai parenti e amici di Francesco.

I funerali avranno lugo martedì 16 gennaio alle 15.15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Mirano. Sarà prevista inoltre una messa in ricordo del 21enne lunedì 15 gennaio alle 18.30.