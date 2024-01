Tre persone, una donna e due uomini, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo con l’accusa di aver picchiato e minacciato un anziano di 83 anni e per avergli portato via tre orologi, tra cui due Rolex, per un valore di 74.000 euro. La banda è ritenuta responsabile di rapina aggravata e di lesioni.

La rapina

I fatti risalgono al 15 settembre scorso: l’anziano aveva invitato a cena un amico per discutere di un progetto di lavoro ma, nel momento in cui l’ospite stava per lasciare la casa, un uomo e una donna hanno fatto irruzione nella casa. L’anziano è stato picchiato e rapinato, mentre l’ospite è stato costretto a chiudersi in bagno. Il bottino della rapina è stato di circa 74.000 euro.

Le indagini e la scoperta delle forze dell’ordine

Durante le indagini, l’amico invitato a cena si è scoperto essere il basista della banda che aveva pianificato l’aggressione insieme alla coppia. L’uomo è stato identificato come il nodo chiave della pianificazione e nell’esecuzione della rapina. I carabinieri stanno verificando se i tre arrestati, i due uomini di 50 e 21 anni e la donna di 27 anni, siano responsabili di altre rapine simili.

