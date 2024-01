I dati sulla sicurezza stradale relativi all’anno 2023 dimostrano come in questi dodici mesi sono fioccate tante sanzioni, ma in compenso sono stati pochi incidenti sulle strade italiane. A confermarlo i dati della polizia stradale. Ad anno appena concluso, su strade e autostrade, si sono registrate 1.791.320 infrazioni, il 26% in più rispetto al 2022.

Sicurezza stradale: patenti ritirate e incidenti

Nel corso dell’anno apena concluso sono state ritirate 34.315 patenti di guida. Le vittime su strada sono state 495, mostrando un abbassamento di numero del 17,1% rispetto al 2022, 449 invece gli incidenti con morti. Tuttavia c’è stata un’inversione di tendenza anche per i sinistri non mortali, che nel 2023 sono stati 15.760 rispetto ai 16.402 del 2022.

Sicurezza stradale: rafforzati i controlli

Nel 2023 c’è stato un rafforzamento dei controlli di strade e autostrade da parte della polizia, impiegando 425.261 pattuglie, con un controllo effettuato su 1.934.385 persone e la contestazione di 1.791.320 infrazioni.

Sicurezza stradale: le violazioni accertate

Sono state 739.704 le violazioni accertate per eccezzo di velocità. Sono state ritirate 43.187 carte di circolazione e 34.315 patenti di guida. Decurtati, inoltre, 2.992.834 punti patente. I conducenti dei veicoli controllati con etilometri e precursori corrispondono, invece, a 640.044, di cui 13.594 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. I denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati, invece, 1.300.