Auto in contromano in autostrada, frontale fra tre veicoli: due feriti

Auto in contromano in autostrada, frontale fra tre veicoli: due feriti

Tre macchine si sono scontrate nelle vicinanze di Pordenone: un'auto è entrata in autostrada in contromano

Intorno alle ore 19 di venerdì 29 dicembre, si è veriicato un pericolosissimo incidente stradale sull’autostrada A28, nelle vicinanze di Pordenone. Un’automobile è spuntata dalla nebbia contromano: lo scontro con altri due veicoli è stato inevitabile.

Auto in contromano in autostrada: lo scontro

L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada tra Fontanafredda e Porcia in provincia di Pordenone, quando erano circa le ore 19 di venerdì 29 dicembre. Ad un tratto, una Panda spunta dalla fitta nebbia: sta andando contromano sulla A28. Nemmeno due chilometri di percorrenza e lo scontro con altri due mezzi, una Volvo e una Seat, è inevitabile. Le conseguenze dello scontro sono state disastrose: due donne sono rimaste ferite, una di loro è in gravissime condizioni. Fortunatamente, non ci sono stati decessi per un incidente che poteva rivelarsi ancora più grave.

Auto in contromano in autostrada: i soccosi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per tagliare le lamiere di una delle tre auto e liberare la donna che era rimasta intrappolata all’interno del mezzo. I medici del 118 hanno provveduto a fornire le prime cure sul posto ai feriti per poi trasportarli in ambulanza in ospedale. Sul luogo del sinistro presenti anche i poliziotti che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.