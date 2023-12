Un drammatico incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Trani a Corato, non lontano da Bari, nella prima serata di ieri. In totale, sono state coinvolte quattro macchine: le prime due si sono scontrate, mentre la terza le ha tamponate successivamente. Al momento non è chiara la dinamica che coinvolge la quarta auto, ma quello che più conta è il tremendo bollettino che scaturisce dallo scontro: ci sono 2 morti e 3 feriti.

Incidente Trani-Corato: che cosa è successo

La dinamica del sinistro non è ancora stata del tutto chiarita dalla polizia. Al momento, dalle prime ricostruzioni che sono state fatte, sembra che le prime due auto coinvolte si siano schiantate fra loro. Sulla prima viaggiava un uomo di 82 anni, morto nello schianto e forse responsabile dello stesso perché colto da un improvviso malore alla guida, sulla seconda una famiglia di padre, madre e due bimbi di 6 e 1 anno. Il papà è morto nell’incidente, si tratta del 37enne Vincenzo Lafiandra. La mamma e i due bambini piccoli sono stati trasferiti in ospedale e ricoverati in codice rosso.

Incidente Trani-Corato: le indagini

Subito dopo il primo scontro, un altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul mezzo che è andato a tamponare l’auto della famiglia Lafiandra c’erano altre cinque persone. Tutti i passeggeri del terzo veicolo sono rimasti feriti in maniera molto lieve. La polizia ha raccolto informazioni sulla dinamica del sinistro e sta lavorando per comprendere al meglio su chi debbano ricadere le responsabilità di quanto successo.