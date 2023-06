Si chiamava Andrea Marigo il ragazzino morto investito a Mirano, cittadina in provincia di Venezia. Il minorenne è stato investito da un’Audi A1 nera guidata da un ventenne di Caltana lo scorso 10 giugno; il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Don Orione e via Viasana lungo il graticolato romano. Aveva solo 11 anni Andrea, amava la bici e al momento dell’incidente stava tornando a casa proprio a bordo della sua bicicletta di color turchese. Residente a Campocroce, Andrea era figlio di una famiglia molto conosciuta nella zona. La polizia locale dell’Unione dei Comuni del Miranese si è occupata di ricostruire le esatte dinamiche della viceda, con l’ausilio dei carabinieri, per la gestione del traffico.

Morto investito a Mirano: la testimonianza di una donna

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda grazie anche alla testimonianza di una donna alla guida di un’Opel grigia che ha assistito alla morte di Andrea. La testimone ha riferito l’intero svolgimento dei fatti agli agenti della polizia locale. Bisogna precisare che il ragazzo a bordo dell’auto è immediatamente sceso dal veicolo dopo l’investimento, allarmando i soccorsi. Il ventenne ha eseguito a distanza tutte le le manovre di soccorso indicategli dall’operatore, in vivavoce. Purtroppo non è stato sufficiente.

L’intervento dei soccorsi

In poco tempo è giunto sul luogo dell’incidente il Suem con l’automedica e un’ambulanza. Il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’11enne. Come riportato da Venezia Today, il ventenne a bordo dell’Audi A1, continuava a ripetere disperato: “Non può essere morto, l’ho soccorso fino a poco fa, ho seguito tutto quello che mi è stato detto”.