Morta maestra di sci venticinquenne di La Thuile: aveva iniziato a manifestare dei problemi dopo essersi sottoposta a un intervento, ancora in accertamento le cause del decesso

Val d’Aosta in lutto. Una giovane maestra di sci di La Thuile è morta nella giornata di ieri, sabato 10 giugno 2023, per cause ancora in accertamento. Stando a quanto appreso da alcune indiscrezioni, la venticinquenne aveva iniziato a manifestare dei problemi dopo essersi sottoposta a un intervento a una gamba e l’assunzione, poi sospesa, di farmaci post-operatori.

I forti dolori alla testa

Janira Mellé – così si chiamava la giovane sportiva – si era fatta male in un incidente in bici durante una recente vacanza e aveva deciso di sottoporsi a un intervento. Colpita da forti dolori alla testa, Janira aveva deciso proprio ieri di eseguire un esame di diagnostica all’ospedale di Aosta. Ma, poco dopo, ecco sopraggiungere un improvviso peggioramento delle sue condizioni, che l’ha condotta al decesso nel giro di qualche ora. La giovane maestra di sci lascia i genitori, il fratello e il fidanzato.

Una regione in lutto

Il sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris ricorda Janira a nome dell’intera comunità cittadina: «Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità». Alle parole di Ferraris si aggiunge il cordoglio dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci: «Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso. Ci mancherai».