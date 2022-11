In visita a Massa Carrara e dei parenti era morta dopo un intervento al cuore urgente che potrebbe aver avuto complicazioni: indagati 50 medici

Presunto caso di malasanità in Toscana e donna morta dopo un intervento al cuore: indagati 50 medici.

I sanitari iscritti a registro sono in organico alle strutture sanitarie della Toscana che curarono Mariarosa Intilia, una 69enne originaria di Udine deceduta in seguito a un’operazione al cuore. Dopo la chiusura indagini ai sensi del 415 Bis Cpp e la richiesta di processo fra pochi giorni gli indagati saranno davanti al giudice dell’udienza preliminare.

Morta dopo un intervento al cuore

I medici sono in servizio in tre strutture ospedaliere: Don Gnocchi, Opa e Noa, tutte in provincia di Massa Carrara, più l’ospedale di Cisanello a Pisa.

La donna era spirata a tarda primavera e lo scorso 21 giugno era stata eseguita l’autopsia. Mariarosa si trovava in visita da alcuni parenti a Massa Carrara ma aveva avuto problemi di cuore. Per quei problemi di salute la donna si era dovuta rivolgere a Pisa per sottoposti a un intervento chirurgico. Dopo l’intervento, pare senza complicazioni, la 69enne era stata trasferita alla struttura di riabilitazione di Marina di Massa.

Il dolore al braccio ed i trasferimenti

Lì, dopo poco più di una settimana, Mariarosa aveva cominciato ad avere un dolore al braccio e alla spalla, dolore persistente. La donna era stata quindi sottoposta a un altro esame che aveva accertato un problema. Per quella complicazione insorta la prima struttura aveva scelto un trasferimento al Noa, dove i medici compresero immediatamente che il problema era serio. A quel punto il peregrinare della donna si era concluso all’ospedale del Cuore di Massa, dove la donna era morta e dove, dopo una denuncia ai carabinieri, era iniziata la coda penale della tragedia.