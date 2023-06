Tragedia a Mirano, nel Veneziano: Andrea Marigo, bambino di 12 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre pedalava con la sua bici verso casa. Inutili i soccorsi sul posto dell’ambulanza.

Tragedia a Mirano: bambino di 12 anni morto investito da un’auto

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno si è consumata una tragedia a Mirano, nel veneziano: Andrea Marigo, bambino di 12 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto, mentre tornava a casa con la sua bicicletta, in via Don Orione all’angolo con via Viasana.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino stava pedalando con la sua bici sulla strada di casa, quando un‘Audi è sbucata improvvisamente da un angolo, investendolo e scaraventandolo a terra, dopo un volo di qualche metro.

Inutili i soccorsi

Immediatamente il giorvane automobilita si è precipitato in strada per soccorrere il piccolo, cercando di rianimarlo, in attesa dei soccorsi.

Al loro arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco e la polizia locale dell’Unione dei comuni del Miranese hanno bloccato la strada per permettere la rimozione della bicicletta e l’intervento dell’ambulanza.

In seguito, il piccolo è stato trasportato in ospedale, ma malgrado i soccorsi, i medici non sono purtroppo riusciti a salvargli la vita in tempo.