Turismo Venezia, attivato 'contatore posti letto': "In città più turisti che residenti"

“Venezia è bella sì, ma non ci vivrei“: quando un detto si tramuta in realtà. Il numero dei posti letto nella città lagunare stanno per superare quello dei residenti. È quanto rivela il contatore installato dalle associazioni Ocio e Venessia.com nelle vetrine della Libreria Usata by Marco Polo, in aggiornamento di mese in mese.

Attivato il contatore dei posti letto: “Tra poco a Venezia più turisti che residenti“

L’iniziativa arriva a distanza di quindici anni dal ‘contatore dei veneziani‘ che venne attivato nella vetrina della farmacia Morelli, sempre dall’associazione Venessia.com, per certificare il progressivo spopolamento della città, che nel corso del 2022 è addirittura scesa sotto quota 50mila abitanti.

Con questa nuova iniziativa l’associazione, in accordo con l’osservatorio “Ocio”, intende porre l’accento sul numero di posti letto pensati per i turisti che, in controtendenza rispetto all’aumento demografico della città, è in continua crescita.

Si tratta di “una sorta di dialogo virtuale tra spopolamento e crescita del turismo – spiegano da Venessia.com – che, da una parte riempie i vuoti lasciati in città, dall’altra ne rappresenta una causa associata“.

Manifestazione in città a sostegno del “Vivere a Venezia“

Al grido di “Vivere a Venezia“, s’è svolta oggi, 17 aprile, una manifestazione a Campo Sant’Angelo a cui hanno preso parte svariate associazioni e cittadini, in aperta lotta contro la trasformazione di Venezia in una città pensata più per i turisti che per i residenti.