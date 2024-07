Un altro incidente si è verificato in A14, a Bologna. Dopo lo schianto il traffico è andato in tilt.

Incidente in A14 a Bologna: code e traffico in tilt

Un altro incidente si è verificato sulla A14, a Bologna. Si sono formate lunghe code, dopo uno schianto avvenuto al km 11 in direzione nord. L’incidente è stato risolto, ma ci sono ancora code di sei km, in diminuzione, tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, come riportato da Il Resto del Carlino. Il traffico è andato in tilt nel nodo di Bologna.

Incidente in A14 a Bologna: i consigli di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia consiglia a tutti coloro che viaggiano verso la A1 Milano-Napoli di uscire a Bologna San Lazzaro e poi rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale, percorrendo la tangenziale di Bologna. Sul posto è presente il personale di Autostrada per l’Italia per monitorare la coda che si è formata.