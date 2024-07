Maltempo, Lecco-Ballabio chiusa per smottamento

La nuova strada Lecco-Ballabio è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento, all’altezza del punto in cui è avvenuta una frana nel 2022.

Lecco-Ballabio, strada chiusa per smottamento

La nuova Lecco-Ballabio (SS36dir) è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di uno smottamento. La colata di detriti si è verificata durante la notte, a causa del maltempo, all’altezza del punto in cui nel dicembre 2022 era già caduta una frana, in località Passo del Lupo.

Lecco-Ballabio chiusa: al lavoro per riaprirla

La strada Lecco-Ballabio è stata chiusa intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 8 luglio 2024. Sul posto sono presenti i tecnici Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno cercando di capire l’entità dello smottamento e i tempi di riapertura della strada. Alcuni problemi si sono registrati anche all’interno della Galleria Giulia, sempre lungo la nuova Lecco-Ballabio. Le conseguenze per la viabilità sono state inevitabili e il traffico è molto intenso nella strada che da Lecco sale a Ballabio, passando per Laorca.