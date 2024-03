Dopo la valanga che ha isolato moltissime persone in Valle d’Aosta, è stata finalmente riaperta la strada, con servizio di custodia e di sorveglianza.

Valle d’Aosta: riaperta la strada per Gressoney con servizio di custodia e sorveglianza

La strada in cui domenica 3 marzo è caduta una valanga, che aveva bloccato l’ingresso di una galleria a Gaby, è stata riaperta al traffico con servizio di custodia e sorveglianza, dalle 7 fino alle 12. I sindaci hanno deciso un’apertura temporanea e vigilata in modo che i turisti che erano rimasti bloccati possano tornare a casa. La strada verrà poi chiusa nuovamente e nella mattinata di domani verrà effettuata una nuova valutazione. La stessa decisione è stata presa per Cogne, dove erano rimaste isolate 2.000 persone. In questo caso la strada verrà aperta in modo definitivo.

Valle d’Aosta: strada riaperta per qualche ora

Nelle prossime ore la commissione valanghe effettuerà una nuova valutazione sulla percorribilità della via di comunicazione. Nel pomeriggio di ieri la strada è stata aperta per un paio d’ore, così da consentire ai turisti bloccati nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, di tornare a casa. Alle 18.30 la strada era stata nuovamente chiusa, fino a questa mattina.

A Cogne sono state riaperte anche le scuole. La strada regionale era stata chiusa per il rischio valanghe, in via preventiva, per poi essere riaperta per due ore nella giornata di ieri, prima di essere nuovamente chiusa. A causa di queste chiusure erano rimasti isolate tre località, dove si trovavano in totale 6.000 persone, soprattutto turisti.