Il maltempo imperversa in Italia, dandoci quasi un’idea di inverno nonostante ci stiamo avvicinando alla primavera. In alcune regioni i disagi sono maggiori ed è il caso della Val d’Aosta, dove nella notte di domenica 3 marzo, un’abbondante valanga ha colpito la Val di Rhemes, comportando la chiusura della strada regionale e danni ai comuni che sorgono in questa area.

Disagi in Valle d’Aosta

Una violenza valanga ha colpito la Val di Rhemes, in Valle d’Aosta. Questo ha portato alla chiusura della strada regionale ma anche del piccolo comune della vallata, Rhemes-Notre-Dame, che conta 80 residenti ma che in ogni periodo dell’anno pullula di turisti appassionati di montagna.

“Non abbiamo segnalazioni di feriti, vittime o danni importanti. La situazione però rimane delicata” ha detto il sindaco Nella Therisod.

Vediamo cosa è successo e cosa aspettarci nelle prossime ore.

Rischio valanghe in Valle d’Aosta

La situazione è critica in Valle d’Aosta perché il pericolo relativo alle valanghe non è terminato con l’episodio avvenuto nella notte del 3 marzo.

Al momento sono in corso dei sopralluoghi per valutare quando poter riaprire la strada regionale in sicurezza.

Alcune frazioni sono state isolate e l’enorme massa di neve che si è distaccata dalla montagna, ha ostruito l’ingresso di una galleria. Diversi disagi hanno anche portato le autorità a decidere la chiusura di alcune strade ma in modo preventivo.

Nella mattinata del 4 marzo, il presidente della regione ha convocato il centro di coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.

Sono ore molto delicate in cui i cittadini non sanno cosa aspettarsi. Intanto per sicurezza, alcune scuole rimarranno chiuse. A complicare i sopralluoghi ci sono poi quasi 2 metri di neve, dati non solo dalla valanga notturna ma anche da episodi successivi.

Il maltempo non dà tregua nemmeno in altre regioni, con piogge abbondanti, frane e fortissimi venti.