Albisola, grave incidente in autostrada: traffico in tilt

Questa mattina, mercoledì 12 giugno, si è verificato un incidente stradale lungo la A10, tra Albisola e Savona, che ha causato gravi disagi al traffico. Attualmente, diverse chilometri di coda si sono formate a seguito della chiusura di un’uscita autostradale. Al momento, non sono disponibili dettagli sull’incidente, ma è stato segnalato sul sito di Autostrade. È stato consigliato ai conducenti di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità stradali e di considerare percorsi alternativi per evitare ritardi.

L’uscita consigliata

Al momento, a seguito dell’incidente, l’uscita di Savona Vado proveniente da Genova è stata chiusa al traffico. Si suggerisce agli automobilisti in arrivo da Genova di optare per l’uscita di Albisola lungo l’A10 Genova-Ventimiglia.

Si segnalano circa 4 km di coda tra Albisola e il bivio per l’inizio della complanare di Savona. In aggiunta, si registrano rallentamenti anche in uscita ad Albisola provenienti da Genova, a causa di traffico intenso, così come tra Celle Ligure e Albisola.