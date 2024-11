Incidente in ascensore a Palermo: cinque feriti e indagini in corso

Un drammatico incidente a Palermo

Un ascensore, con a bordo diverse persone, è precipitato in una palazzina a due piani nel rione Capo di Palermo. L’incidente, avvenuto nei pressi del comando provinciale dei carabinieri, ha provocato il ferimento di cinque persone, tra cui due donne e tre bambini. Le prime notizie parlano di una donna trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, mentre le altre vittime sono state portate all’ospedale Cervello, dove le loro condizioni sono state giudicate meno gravi.

Le cause dell’incidente

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause che hanno portato alla rottura delle corde dell’ascensore. Secondo le prime ricostruzioni, l’elevatore sarebbe stato costruito artigianalmente da un fabbro, membro della famiglia. Si sospetta che il peso trasportato possa aver superato il limite consentito, causando il cedimento delle corde e la conseguente caduta dell’ascensore. Questo solleva interrogativi sul rispetto delle normative di sicurezza nella realizzazione di impianti di questo tipo.

Le conseguenze per le vittime

Tra i feriti, la madre di 32 anni con i suoi tre bambini ha riportato le conseguenze più gravi, subendo traumi e ferite profonde alle gambe. Le due donne coinvolte nell’incidente sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso, mentre i tre bambini sono stati portati al pronto soccorso pediatrico, dove fortunatamente non risultano in condizioni critiche. Un altro uomo, rimasto bloccato al primo piano, è stato soccorso dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato una scala per liberarlo. Si tratta del fabbro che ha costruito l’ascensore, il quale ha fornito la sua testimonianza alla polizia riguardo l’accaduto.