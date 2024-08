Alpinista italiano muore sulle Pyramides Calcaires: precipitato per 200 metri

L’alpinista piemontese di 41 anni è morto dopo essere precipitato, nel pomeriggio di oggi mercoledì 7 agosto, dalle Pyramides Calcaires, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco.

L’incidente sulle Pyramides Calcaires: la morte dell’alpinista

Secondo le prime indiscrezioni l’alpinista si stava riparando da una grandinata sulle Pyramides Calcaires.

L’uomo, insieme ad un amico, stava procedendo in discesa quando è avvenuto un forte temporale. Per questo motivo avevano deciso di ripararsi attendendo il miglioramento delle condizioni meteo per proseguire.

In quel momento però, i due non erano legati e l’uomo illeso dice di essersi sentito sfiorare da dietro e non ha più visto il compagno di scalata: era appena caduto da 200 metri.

La chiamata ai soccorsi dopo la caduta dell’alpinista

Dopo essersi accorto di quanto accaduto l’uomo è sceso e ha avvistato lo zaino del suo amico. Da questo momento in poi sono state lanciate le prime chiamate ai soccorsi.

Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

Alpinista morto sul colpo

Nulla da fare purtroppo per l’alpinista precipitato. All’arrivo dei soccorsi, il corpo era già privo di vita.

Il compagno, illeso, è stato portato a Courmayeur a disposizione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves, incaricato delle operazioni di riconoscimento della vittima e della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.