Malore sul Gran Sasso: alpinista recuperato in elicottero dopo l'allarme

Alpinista accusa malore sul Gran Sasso: salvato dall’elicottero dopo aver lanciato l’allarme. L’uomo ha utilizzato la funzione SOS dell’App del CNSAS GeoRsQ, che ha inoltrato l’allarme alla centrale operativa di Sassari.

Malore sul Gran Sasso: fondamentale la funzione SOS

La funzione SOS, dell’App del CNSAS GeoRsQ, è stata fondamentale per il recupero dell’alpinista in breve tempo, non compromettendo ulteriormente le sue condizioni di salute.

Il suo allarme, lanciato alla centrale operativa di Sassari, ha permesso di mettere subito in moto la macchina dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi dopo il malore

L’uomo è stato in breve tempo raggiunto dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che ne ha predisposto il recupero mediante verricello: successivamente è stato trasporto all’ospedale dell’Aquila per effettuare ulteriori accertamenti e verificare il suo stato di salute.

Il servizio di geolocalizzazione GeoResQ

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso degli sport all’aria aperta: il servizio è gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI).

Tale strumento permette di determinare la propria posizione geografica, effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni e, in caso di necessità, l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ.

Dopo aver scaricato l’APP, dallo Store riferito al proprio sistema operativo, è possibile effettuare l’installazione ed attivazione, del servizio, sul proprio smartphone.