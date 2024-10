Dopo tre giorni dal tragico incidente in moto a Scandiano, Giulia Zanardi non ce l'ha fatta

Giulia Zanardi, la ragazza di 33 anni che nella serata di sabato a Scandiano era rimasta coinvolta nell’incidente in moto insieme al 49enne Alessandro Bortoletti, morto sul colpo, non ce l’ha fatta.

Incidente in moto a Scandiano: la morte di Giulia

La giovane era stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Tuttavia, troppo gravi i traumi e le lesioni riportate: nella tarda serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale, poi il decesso.

L’incidente in moto nella serata di sabato

Il drammatico incidente è avvenuto dopo le 22 di sabato 28 settembre a Scandiano. Alessandro Bortoletti e Giulia Zanardi viaggiavano a bordo di una moto quando all’improvviso l’uomo ha perso il controllo mentre percorreva via Statale, entrando in una rotonda su via Mazzini.

Il mezzo, una Yamaha R1, è finito contro un palo nel parcheggio di un centro commerciale adiacente. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il ragazzo che è morto sul colpo.

Le indagini dopo l’incidente

Le indagini per chiarire le esatte cause dell’incidente sono ancora in corso. La salma di Bortoletti è stata messa a disposizione della procura, la quale sta svolgendo tutte le indagini necessarie per comprendere i motivi del drammatico evento.