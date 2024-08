Un terribile incidente si è verificato in Sardegna, tra Santadi e Villaperruccio. L’auto della Forestale si è ribaltata e un agente 24enne ha perso la vita.

Incidente in Sardegna, auto della Forestale si ribalta: morto agente 24enne

Michele Murenu, giovane agente del Corpo Forestale rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla strada tra Santadi e Villaperuccio, non ce l’ha fatta. L’auto di servizio su cui stava viaggiando con una collega per raggiungere una zona interessata da un incendio si è ribaltata, per circostanze ancora da chiarire. Quando sono arrivati i soccorsi, il 24enne di Assemini è stato portato in elicottero al Brotzu di Cagliari in condizioni disperate. Purtroppo i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani.

La collega 29enne, originaria di Castiadas, che era al volante dell’auto, è rimasta ferita. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e portata all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. La vettura è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Auto della Forestale si ribalta: i messaggi di cordoglio

“Assemini piange una giovane vittima. Un’altra. Michele Murenu, forestale di 24 anni, è morto in un incidente stradale mentre andava a spegnere un incendio tra Santadi e Villaperuccio. In macchina con lui c’era una collega di lavoro che per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Una bruttissima giornata per la nostra Comunità. Rivolgo le condoglianze dell’amministrazione ai familiari” ha scritto sui social Mario Puddu, sindaco di Assemini.

Massimo Impera, sindaco di Santadi, ha affidato il messaggio di cordoglio ai social, esprimendo “profonda vicinanza alla famiglia dell’agente“. Anche il Corpo Forestale ha deciso di affidare a Facebook un lungo messaggio per ricordare il “sorriso e la generosità senza limiti” di Michele Murenu.