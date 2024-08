Questa mattina venerdì 23 agosto, intorno alle ore 10, si sono scontrate due auto sulla rampa dello svincolo di corso Milano della tangenziale Est di Novara. Ferite le persone a bordo delle autovetture.

La dinamica dell’incidente tra le due auto

Le due vetture, che viaggiavano in direzioni opposte, sono entrate in contatto per cause ancora da chiarire e attualmente al vaglio degli inquirenti.

Nonostante la velocità ridotta sulla rampa aperta al doppio senso di marcia, lo scontro tra le due auto è stato molto violento. Una delle due vetture ha concluso la corsa sulla corsia opposta ed è atterrata con le ruote posteriori incastrate a cavallo del guard-rail.

I soccorsi dopo l’incidente

Con l’arrivo dei soccorsi, subito dopo l’impatto, si è prima intervenuti a liberare gli occupanti delle auto rimasti bloccati al loro interno, poi sono state valutate le loro condizioni di salute. Secondo una prima analisi le persone a bordo delle vetture non hanno riportato ferite gravi.

Il traffico in tilt dopo l’incidente sulla tangenziale

La rampa dello svincolo di uscita in direzione Novara e di ingresso verso la Bicocca è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, per consentire la rimozione dei veicoli danneggiati.

In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto.