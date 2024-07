Una donna è morta in un incidente in teleferica nel Verbano Cusio Ossola: rimasta incastrata e trascinata in un dirupo

La tragedia si è consumata nel Verbano Cusio Ossola, nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio: una donna di 40 anni era in vacanza, insieme a suo marito e ai due figli piccoli, quando sarebbe rimasta impigliata nel carrello della teleferica, adibita al trasporto in quota dei bagagli.

La morte della donna a Verbano Cusio Ossola

La vittima del tragico incidente in teleferica è Margherita Lega. Secondo le prime indagini la donna, in vacanza assieme al marito e ai due figli piccoli, sarebbe rimasta impigliata nel carrello della teleferica adibita al trasporto dei bagagli in quota, venendo, è stata trascinata per diversi metri fino a precipitare nel vallone ad una altezza di oltre 100 metri.

La donna avrebbe provato in tutti i modi a salvarsi: sarebbe riuscita a rimanere aggrappata per diverse decine di metri prima di precipitare e morire nel vuoto.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente in teleferica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della guardia di finanza. È stato disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.

Dopo la chiamata d’emergenza sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno provveduto al recupero della salma.

Il cordoglio della sindaca

“Siamo sconcertati, siamo in ansia per questa famiglia. Il Comune di Calasca Castiglione si è reso disponibile ad aiutare la famiglia che è sotto shock”, così la sindaca, Silvia Tipaldi, di Calasca Castiglione, ha annunciato la tragica vicenda.

Inoltre, avrebbe aggiunto che le pratiche della teleferica erano regolarmente depositate in Comune.