I primi accertamenti dei periti sulla funivia del Mottarone hanno confermato che un pezzo della funivia doveva essere cambiato.

Tragedia del Mottarone, la perizia: “Andava cambiato un pezzo della funivia”

Un pezzo della funivia del Mottarone doveva essere cambiato. Questo è quanto emerge dai risultati della perizia. I primi accertamenti dei periti sulla funivia hanno riscontrato “tre fili lesionati ad 8 millimetri dal colletto della testa fusa della traente inferiore del veicolo 3“. Questo è quanto emerso dalla richiesta di proroga ottenuta dai periti nell’ambito dell’incidente probatorio sulle cause della tragedia che causò la morte di 14 persone. “Preme sottolineare che qualora tali lesioni si fossero riscontrate durante le ispezioni mensili previste da norme si sarebbe dovuta dismettere la testa fusa anticipando la data di scadenza della stessa” hanno sottolineato i periti.

Il deposito delle perizie è slittato

Il deposito delle perizie disposte con la formula dell’incidente probatorio per fare chiarezza sulle cause della tragedia del Mottarone, in cui sono morte 14 persone il 23 maggio dello scorso anno, è slittata. Il gip Elena Ceriotti ha accolto la richiesta di proroga avanzata dai periti e ha concesso la proroga fino al 16 settembre. Sono state revocate le udienze di luglio e le parti sono state riconvocate in aula dal giudice il 20, 21 e 24 ottobre, quando verranno illustrati e discussi gli accertamenti tecnici.