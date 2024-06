Un terribile incidente ha scosso la comunità di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro e Urbino. Fabiola Prosperini, 44 anni, è morta dopo essere rimasta intrappolata per nove minuti nell’auto che era caduta nel mare del porto di Lavagna.

La Famiglia Coinvolta

La donna è stata ricoverata in rianimazione per 11 giorni, ma purtroppo non è sopravvissuta. Nell’auto insieme a Fabiola c’era tutta la sua famiglia: il marito, Massimiliano Paoli, e i loro tre figli di 6, 13 e 16 anni. Il figlio più piccolo è ancora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, mentre il marito e i due figli adolescenti sono stati salvati subito dopo l’incidente.

La Dinamica dell’Incidente

La famiglia, originaria dell’Alto Montefeltro ma residente a Milano dove lavorano nel settore bancario, era arrivata in Liguria per trascorrere una giornata al mare. Dopo aver passato la giornata su un gommone prestato da un amico, la famiglia era tornata in porto e aveva lasciato il natante per salire in auto e ritornare a casa.

Durante la manovra per uscire dal parcheggio, l’auto guidata da Massimiliano è partita improvvisamente in retromarcia a velocità sostenuta. Il veicolo ha colpito una colonnina di servizio per poi precipitare in acqua. Un sommozzatore, che aveva assistito alla scena dalla banchina, si è tuffato immediatamente in mare e ha salvato il padre e i due figli più grandi. Tuttavia, Fabiola e il figlio più piccolo sono rimasti intrappolati nell’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Commozione nella Comunità

La notizia della morte di Fabiola Prosperini ha destato una profonda commozione a Sassocorvaro e nelle comunità circostanti. La tragica scomparsa di Fabiola ha colpito profondamente chi li conosceva, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi cari e amici.