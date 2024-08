Incidente mortale a Civita Castellana, coinvolte due auto: due vittime

Ana Leticia De Barros Trajano e Fabrizio Rompietti sono morti in un incidente stradale a Civita Castellana.

Ana Leticia De Barros Trajano, di 46 anni, e Fabrizio Rompietti, di 55 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Nepesina, a Civita Castellana. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili, un’Alfa Romeo e una Smart.

Secondo quanto ricostruito, al momento del drammatico incidente, intorno alle 15.30 di sabato 10 agosto, Ana Leticia De Barros Trajano e Fabrizio Rompietti viaggiavano alla guida dei loro due veicoli quando improvvisamente si sono scontrati.

Incidente a Civita Castellana: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i mezzi di soccorso. La donna è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate e i vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere dell’automobile. L’uomo, invece, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul luogo dello schianto erano presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.