Un terribile incidente mortale si è verificato a Montesarchio. Due ragazzi di soli 17 anni hanno perso la vita nello schianto.

Incidente mortale a Montesarchio: morti due 17enni

Tragico incidente a Montesarchio. Due ragazzi di soli 17 anni hanno perso la vita nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, intorno all’una, nei pressi di via Matilde Serio, mentre erano a bordo di uno scooter. In queste ore sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche perché quella zona spesso è un luogo di incontro per effettuare delle corse sulle due ruote.

Incidente a Montesarchio: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo e Alessandro, le due vittime 17enni, erano a bordo di un Liberty 125 che è andato a scontrarsi contro un altro scooter, un Honda 125, guidato da un ragazzino di 16 anni. Vincenzo ha perso la vita sul colpo, mentre Alessandro è stato portato in ospedale d’urgenza, al San Pio di Benevento, ma purtroppo dopo poche ore è deceduto anche lui.