Ancora sangue sulle strade italiane: questa notte intorno alle 3 del mattino, sulla statale 16 bis a Bari, un centauro di 40 anni è morto in un incidente stradale nel tratto compreso tra gli svincoli per la statale 100/Taranto e Carrassi-Carbonara.

Incidente mortale a Bari

L’incidente si è verificato nel tratto di strada della Statale 16, all’altezza dell’uscita 12 in direzione nord, compreso tra lo svincolo verso la Statale 100 in direzione Taranto e l’uscita per Carrassi/Carbonara.

La dinamica dell’incidente non è ancora nota. La vittima, 40 anni e residente a Modugno, viaggiava in sella a una moto quando, per cause da accertare, ne avrebbe perso il controllo. Dalle prime indiscrezioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi del tragico incidente.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente

Il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dopo che è scattato l’allarme, ha potuto solo constatarne il decesso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari, con tre pattuglie, insieme al personale Anas.

Le indagini sull’incidente

Sono in corso gli accertamenti e le verifiche da parte delle forze dell’ordine per definire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore improvviso mentre era alla guida, rendendogli impossibile evitare l’impatto fatale.