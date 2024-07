Tragico il bilancio dell’incidente mortale sull’autostrada A4 avvenuto questa notte, poco prima delle due, fra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano.

L’incidente in autostrada

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente mortale di questa notte, avvenuto lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Verona Est e Verona Sud. Le forze dell’ordine sono intervenute per indagare e stabilire le cause di quanto accaduto.

Secondo le prime indiscrezioni, le due auto si sono scontrate e una persona è deceduta nello scontro: altre due sarebbero rimaste ferite.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente

Sul luogo del tragico scontro è intervenuto il 118 con diverse ambulanze che ha portato i feriti all’ospedale di Borgo Trento, e la polizia stradale per i rilievi.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, presenza fondamentale per aiutare i soccorritori al recupero, in tempi brevi, delle persone coinvolte nello scontro e per la messa in sicurezza delle vetture.

I feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo, sono stati portati dai sanitari in ospedale al pronto soccorso di Verona Borgo Trento. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima né dei feriti.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le prossime ore saranno fondamentali per le forze dell’ordine: stanno raccogliendo elementi utili per comprendere la dinamica dell’incidente.