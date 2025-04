Un mezzo pesante e una vettura coinvolti in un incidente in galleria sull'A32.

Incidente in galleria sull’A32

Un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’autostrada Torino-Bardonecchia A32, precisamente all’interno di una galleria. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura, causando notevoli disagi al traffico e richiedendo un intervento immediato delle autorità competenti. I vigili del fuoco di Torino sono stati prontamente allertati e sono giunti sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Intervento dei vigili del fuoco

Le operazioni di soccorso sono state complesse, poiché il personale dei vigili del fuoco ha dovuto estrarre una persona rimasta intrappolata tra le lamiere. La vittima, in condizioni gravi, è stata immediatamente affidata al personale sanitario intervenuto sul posto. Questo episodio sottolinea l’importanza di una risposta rapida e coordinata in situazioni di emergenza, dove ogni secondo può fare la differenza per la vita di una persona.

Chiusura dell’autostrada e ripristino della sicurezza

Attualmente, l’autostrada A32 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza. Le autorità hanno avvisato gli automobilisti di evitare la zona e di seguire le indicazioni per le deviazioni. La chiusura dell’autostrada è necessaria per garantire che tutte le misure di sicurezza siano adottate e che il luogo dell’incidente venga ripristinato in modo adeguato. Gli aggiornamenti sulla situazione saranno forniti dalle autorità competenti non appena disponibili.