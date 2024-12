Incidente stradale sulla A1: un morto e un ferito

Un nuovo incidente stradale macchia di sangue l’autostrada A1 tra Roma e Napoli. Lo scontro tra due automobili è avvenuto all’alba di oggi, sabato 7 dicembre, e ha avuto conseguenze gravissime: un morto e un ferito.

Incidente sulla A1, si scontrano due auto: un morto e un ferito

Secondo le prime informazioni che arrivano, pare che l’incidente si sia verificato sull’autostrada A1 Roma-Napoli tra i caselli di Anagni e Colleferro poco dopo l’alba di oggi e abbia visto coinvolte due automobili. Al momento, non sono note le cause dello scontro, ma quello che si sa è che il conducente di una delle due vetture ha perso la vita. A nulla sono valsi i seppur tempestivi interventi dei medici del 118: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, che stanno indagando in queste ore sull’accaduto, fanno sapere che anche il conducente del secondo mezzo coinvolto nel sinistro è rimasto ferito.