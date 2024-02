Il giovane Davide Barucco ha perso la vita in un incidente dopo essere stato allo stadio per l'ultima partita del suo Milan

Si chiamava Davide Barucco, il ragazzo che ha perso la vita nella tarda serata di domenica scorsa sulla A4, all’altezza della città di Bergamo. Il 31enne di Bolzano è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale fra il minivan su cui viaggiava e altre tre automobili.

Incidente in A4, l’ultima partita di Davide Barucco

In quella serata, Davide si era recato allo stadio di San Siro per seguire la partita del suo amato Milan, impegnato nel posticipo della domenica contro l’Atalanta. Per tornare a casa, poi, si era accodato ad un altro gruppo di tifosi rossoneri di Bolzano ed era salito con loro sul minivan. Il viaggio di ritorno stava procedendo bene, sin quando all’altezza di Bergamo, in autostrada, non è avvenuto lo schianto tra il minivan e una Volkswagen Golf che avrebbe invaso la corsia sulla quale si trovava il mezzo di Barucco. Lo schianto ha poi coinvolto altri due vecoli e non ha lasciato scampo al giovane Davide.

Incidente in A4, le conseguenze dello schianto in autostrada

Il van è finito per andare a sbattere contro il guardrail e Davide, che stava dormendo a fianco di un amico, è stato sbalzato fuori dal finestrino. Nell’incidente ci sono stati cinque feriti, oltre a Barucco che è morto sul colpo. Il 31enne, amante sfrenato del calcio, era molto conosciuto in città e lascia tragicamente due figli piccoli.