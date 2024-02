Due giovani sono morti in un incidente stradale a Brindisi, si tratta di due ragazzi di appena 18 e 20 anni. Vediamo cosa è successo.

Due giovani di appena 20 e 18 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Mesagne, nel Brindisino.

Incidente stradale a Brindisi

Stavano tornando da una partita di volley a Mesagne, in provincia di Brindisi, due ragazzi di 18 e 20 anni morti in un incidente stradale avvenuto nella sera del 25 febbraio.

I due amici si trovavano sulla vettura che si è schiantata improvvisamente contro una Bmw con alla guida un 32enne, rimasto gravemente ferito.

Cosa è successo? Ancora la dinamica è tutta in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine che lavorano al caso.

L’area è stata chiusa temporaneamente al traffico per i rilievi del caso e per la mezza in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso a Brindisi

Difficile ancora stabilire con esattezza la dinamica dello schianto. Sono poche le informazioni trapelate sul sinistro stradale che ha sconvolto la città di Brindisi.

Le vittime erano infatti abbastanza conosciute in zona: il 20enne Matteo Buccoliero era figlio di un pm di Taranto che si è occupato del processo “Ambiente svenduto”, invece la 18enne si chiamava Matilde Chionna ed era una promessa del volley brindisino.

I soccorsi sono stati abbastanza complessi, infatti dopo aver trasportato il superstite in codice rosso all’ospedale Perrino, i vigili del fuoco e i soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare i corpi dei ragazzi dalle lamiere dell’auto.

Purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.