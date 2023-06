Trovato senza vita sul fondo di un pozzo il cadavere di un uomo 67enne nel Brindisino: al vaglio delle autorità le cause del decesso, l'ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio

Giallo nel Brindisino. Trovato senza vita sul fondo di un pozzo il cadavere di un uomo 67enne, nelle campagne di Mesagne. Al vaglio delle autorità le cause del decesso, l’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio.

La scoperta del cadavere

La tragica vicenda è avvenuta in contrada Paolini, non lontano dal centro della città. A rinvenire ieri pomeriggio il corpo dell’uomo è stato un contadino che lavorava ai campi. Avvicinatosi al pozzo, l’agricoltore ha notato che il coperchio era stato spostato. Intravisto poi un paio di ciabatte, dopo essersi sporto ha scoperto il cadavere a una profondità di circa sette metri. Non esitando a lanciare l’allarme, si sono precipitati sul posto gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Antonio Ciracì, i poliziotti del locale commissariato diretti dal vicequestore Giuseppe Massaro e gli agenti della Squadra Mobile. Con loro anche una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i colleghi del personale Saf.

Nessun segno di violenza sul corpo

Erano circa le 21 di ieri quando, dopo aver rimosso l’acqua con l’impiego di una pompa, i pompieri si sono introdotti nel pozzo riuscendo a riportare in superficie il cadavere. Sono stati poi i sanitari del 118 a occuparsi della constatazione del decesso. Nessun segno di violenza sul corpo e ciò fa pensare a un gesto volontario. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo che, poco dopo l’ora di pranzo, si aggirava nella zona a torso nudo e con ai piedi un paio di ciabatte. Non è escluso che si trattasse proprio della vittima.