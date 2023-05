Di lui si erano perse le tracce da diverse ore e c’era una precisa segnalazione che è sfociata nell’orrore di queste ore a Marigliano, vicino Napoli, dove un 27enne è stato trovato morto e semi carbonizzato. Da quanto si apprende in queste ore il cadavere era in via Duchessa e sarebbe quello di un giovane residente di Sant’Anastasia la cui scomparsa era stata denunciata nella serata dell’8 maggio.

Marigliano, trovato morto e semi carbonizzato

Il dato è che quel cadavere di un uomo di 27 anni è stato trovato semi carbonizzato in via Duchessa di Marigliano e sulla dinamica di ciò che potrebbe essere accaduto sono in corso indagini. Dai media si apprende che il corpo era senza vita e parzialmente carbonizzato ed è stato rinvenuto accanto ad un’automobile a Marigliano, in provincia di Napoli. Dopo un primo sopralluogo il responso: i resti erano quelli del 27enne di Sant’Anastasia di cui non si avevano notizie da ieri sera, da quando non si era presentato al lavoro.

Sul posto polizia e team della Scientifica

Sul posto sono accorse le volanti della Polizia di Stato ed allo stato attuale le cause del decesso non sono note. Alcuni media spiegano che “è ritenuta verosimile l’ipotesi del suicidio ma non si esclude quella dell’omicidio”. C’è un particolare macabro riportato da Fanpage: accanto al veicolo pare sia stata rinvenuta una tanica di benzina.