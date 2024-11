Incidente sulla Palermo-Catania: morto bimbo di 8 anni

Erano circa le ore 18:30 della giornata di ieri, venerdì 8 novembre, quando la vita del piccolo Gioele si è spezzata a causa di un tremendo incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. Su una di queste, il bambino viaggiava insieme a suo padre.

Incidente sulla Palermo-Catania, morto Gioele: il bimbo aveva 8 anni

Uno scontro tra due automobili è risultato fatale per un bambino di 8 anni. Lui, Gioele, frequentava le scuole elementari e aveva tutta la vita davanti. Una vita che ora non potrà più vivere a causa di un tremendo scontro tra automobili che ha visto coinvolta anche l’automobile di suo papà. La macchina del papà e del bambino si è, infatti, scontrata con un altro veicolo nel tardo pomeriggio di ieri sulla Palermo-Catania, in direzione Catania. Nello scontro, il mezzo si è ribaltato: per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Incidente sulla Palermo-Catania, morto Gioele: i soccorsi

Pochi minuti dopo lo scontro tra le automobili, sul posto sono giunti i medici del 118 con le ambulanze. Oltre al bimbo, rimasto purtroppo ferito mortalmente, altri due presenti sono rimasti lesionati e trasferiti in ospedale.