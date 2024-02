Dramma ad Eboli, nelle vicinanze di Salerno, dove un ragazzo di 29 anni è morto a seguito di un tremendo incidente stradale. Il suo nome era Cosimo Fusella, lavorava come autista ed era un giovane marito e padre di famiglia.

Incidente a Eboli, morto Cosimo Fusella

L’incidente tra la motocicletta e l’automobile è avvenuto nel pomeriggio del 3 febbraio sulle strade di Eboli, un paese di circa 40 mila abitanti sito nella provincia di Salerno. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sembra che il centauro sia stato intercettato dall’automobile che si è immessa nella traversa vicino al ristorante ‘La Camionista’, sulla provinciale 40. Cosimo è stato colpito violentemente e sbalzato diversi metri lontano dal suo veicolo a due ruote, finendo a sbattere violentemente contro il duro asfalto.

Incidente a Eboli, i soccorsi

Poco distante stava transitando un’automobile della Guardia di Finanza e sono state proprio le fiamme gialle le prime ad intervenire, chiamando poi in soccorso gli agenti della polizia municipale. I medici del 118 arrivati sul luogo del sinistro qualche minuto dopo non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso di Cosimo Fusella.