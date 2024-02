Un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri a seguito di un tremendo incidente stradale che ha visto coinvolta la sua auto, sulla quale c’erano anche altri quattro suoi amici, e un’altra vettura guidata da un uomo. Lo scontro si è verificato non lontano dal parco archeologico di Sibari, in provincia di Cosenza.

Incidente fra due auto sulla Statale: un morto

Dramma nella provincia di Cosenza, dove un ragazzo di soli 19 anni è morto ieri sera dopo un tremendo incidente stradale. Il sinistro, avvenuto in una dinamica ancora tutta da verificare, ha visto coinvolte due automobili. Sulla prima viaggiava lo stesso 19enne e altri 4 suoi amici e coetanei, tutti rimasti feriti, il secondo mezzo era guidato da un uomo, anche lui rimasto lesionato nello scontro. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi del parco archeologico di Sibari in un tratto stradale che, proprio a causa dei tantissimi sinistri d esito nefasto, è stato rinominato il “curvone della morte“.

Incidente fra due auto sulla Statale: i soccorsi

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione effettuati sul 19enne dai medici del 118 accorsi sul posto poco dopo l’incidente. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo avvenuto decesso. I 5 feriti sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti, in particolare due dei ragazzi, i più gravi, che sono stati ricoverato in una clinica di Cosenza.