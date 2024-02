Tragedia a Lecco, dove nel corso della notte fra il 2 e 3 febbraio 2024 si è verificato u gravissimo incidente stradale. Un’automobile è uscita di strada e si è ribaltata: sul mezzo c’erano due ragazzi di 21 e 22 anni. I due giovani non ce l’hanno fatta, sono stati dichiarati morti dai medici del 118.

Incidente stradale a Lecco: morti due ventenni

Erano circa le ore 2:30 della scorsa notte quando al comando dei vigili del fuoco di Lecco arriva una richiesta d’aiuto. Alcuni passanti hanno visto un’auto ribaltata all’uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate: l’incidente sembra essere gravissimo. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra si sia trattato di un sinistro autonomo. A bordo del veicolo c’erano due ragazzi di 21 e 22 anni: al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente stradale a Lecco: il decesso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri e i medici del 118 a bordo di un’ambulanza e di un mezzo dell’elisoccorso. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dei due ragazzi. Troppo gravi le ferite riportate nel ribaltamento della loro automobile, per loro non c’era già più nulla da fare.