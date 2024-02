La notizia della morte di Andrea Mellone, a causa di un incidente stradale nella serata di ieri, ha creato dolore e sgomento a Chiaiano.

Andrea Mellone, 17 anni, figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, è morto ieri sera nel quartiere nord di Napoli.

La tragica morte è avvenuta, attorno alle 23 di ieri, a causa del colpo contro un palo mentre era alla guida del suo scooter.

Andrea Mellone stava percorrendo via dei Ciliegi con il suo scooter quando avrebbe perso il controllo dello scooter. L’arrivo immediato dei soccorsi, e del 118, che ha provveduto al trasferimento del ragazzo, gravemente ferito, al Caldarelli di Napoli.

Purtroppo, le condizioni apparse subito disperate sono degenerate nella notte, portando alla morte del ragazzo.

Andrea, appassionato di canto e di musica proprio come il padre Genny Mellone, cantante lirico amatoriale, molto noto in città e nel quartiere.

Il genitore ha scritto una dedica per Andrea su Facebook:

«Figlio mio non dovevi volare in cielo a 17 anni. Angelo mio riposa in pace».