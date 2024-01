Due giorni di agonia e poi il decesso, Riccardo Vinci si è spento a 16 anni in un ospedale della Brianza dopo lo schianto tra il suo motorino e l’utilitaria guidata da un 70enne.

Incidente Lissone, morto Riccardo Vinci: lo schianto

I carabinieri stanno ancora cercando di capire che cosa sia realmente successo sabato sera in via Di Vittorio a Lissone. Erano circa le ore 20.30, quando il motorino su cui viaggiava Riccardo Vinci è finito per schiantarsi contro l’automobile di un 70enne. Alla base del sinistro, probabilmente, una precedenza non rispettata: il giovane è caduto sul duro asfalto e ha riportarto delle gravi lesioni. I medici del 118 lo hanno trasferito in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono sembrate da subito critiche.

Incidente Lissone, morto Riccardo Vinci: il decesso

E dopo un paio di giorni, arriva la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: Riccardo Vinci non ce l’ha fatta. Il 16enne, infatti, è morto lunedì pomeriggio nel suo letto d’ospedale al San Gerardo di Monza. Il ragazzo orginario di Macherio era un ex atleta di Roller e frequentava i Salesiani.