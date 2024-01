Incidente mortale a Volpago del Montello. A causa di un malore alla guida è deceduto un 92enne e un ragazzino di 16 anni che era stato travolto dall’auto.

Incidente mortale, cosa è successo?

Un incidente violentissimo avvenuto nella giornata di ieri, 28 gennaio, poco dopo le 16.

In via del Muson, a Pagnano D’Asolo, all’incrocio tra la Strada Provinciale 6 e la 248 all’altezza di una rotatoria, si sono scontrate un’auto e tre moto.

L’uomo, 92 anni, di nome Angelo Fantato a causa di un malore improvviso ha perso il controllo della sua auto e ha centrato in pieno i giovani, tutti minorenni, che erano alla guida delle loro moto.

Incidente mortale: perde la vita anche un ragazzo di 16 anni

L’uomo di 92 anni, alla guida di una Citroen Berlingo, è deceduto sul colpo, mentre uno dei tre giovani, Thimoty Dal Bello, 16enne, è morto nella giornata di oggi.

Fiato sospeso e speranza per una pronta guarigione per gli altri tre giovani ragazzi rimasti coinvolti e feriti.

Incidente mortale: lutto nella comunità

Una comunità, quella di Pagnano d’Asolo, segnata da tristezza e dolore.

Il dolore si estende anche alla famiglia del signor Fantato, in particolare alla moglie Giuliana Paoletti, 85 anni, che si trovava in auto con il marito al momento del tragico schianto. La signora, disabile, è sotto shock per quanto accaduto.