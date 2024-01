La suora investita sulle strisce pedonali era stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di sabato pomeriggio in via Merulana all’altezza dell’incrocio con largo Brancaccio, nel centro storico di Roma.

Suora investita sulle strisce pedonali

La donna, Suor Flora Di Guglielmo, è stata travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce. Alla guida dell’auto pirata, una Ford Kuga, un 35enne originario delle Filippine. L’uomo, dopo aver realizzato ciò che era successo, si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. Dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine è risultato negativo ai test per alcol e droga.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono prontamente intervenuti anche gli uomini della Polizia locale, per svolgere i consueti rilievi e determinare l’esatta dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la 75enne fosse diretta alla stazione per far ritorno alla comunità religiosa di Cisterna di Latina, quando è stata investita e sbalzata per diversi metri. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è morta nel tardo pomeriggio di ieri a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono state affidate al gruppo I Trevi. Il veicolo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità, che ricorda Suor Flora Di Guglielmo con profondo affetto. l’Istituto Merlini di Viterbo, dove la donna ha insegnato per circa quarant’anni, l’ha descritta come “una persona umile, molto preparata e sempre prodiga nel dare consigli ai bambini e alla comunità“.