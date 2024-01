Le immagini stanno facendo il giro dei social e hanno scandalizzato il web. Un gruppo di ragazzini, probabilmente tutti minorenni, ha posizionato un nastro tra una rotonda e un’isola stradale, bloccando il passaggio alle auto: a Settimo Torinese si è sfiorato l’incidente.

Nastro ad altezza uomo per strada: la bravata

Fortunatamente, si può parlare di un disastro solo sfiorato perché l’automobilista che è sopraggiunto in via Leini si è accorto dei ragazzini e ha visto in tempo il nastro che ostruiva il suo passaggio. L’uomo ha fermato il veicolo poco prima della rotonda ed è sceso per smontare la corda, prima di proseguire verso la direzione in cui doveva andare.

Nastro ad altezza uomo per strada: le indagini

Poco prima i giovani si erano mossi vicino al passaggio a livello di Settimo Torinese armati di questo nastro, pronti ad usarlo per tendere un tranello, potenzialmente pericolosissimo, agli autombilisti. Un residente, però, ha filmato la scena da lontano e ha postato il video online. “Veloce! E mettilo forte” – si sente gridare. Grazie a queste immagini, i giovani potranno essere identificati: a primo impatto sembrano essere tutti minorenni. “Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori” – fa sapere il Comune di Settimo in una nota- “L’episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica“.